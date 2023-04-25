Реклама
Прямой эфир
Экономика
Минэк выступил за продление налоговых льгот для самозанятых
Экономика
Авиабилеты по России в летний сезон подорожали на 5–10%
Экономика
ЦБ предложил упростить комплексную реструктуризацию кредитов
Общество
Госдума рассмотрит проект о праве на усыпление бездомных собак
Мир
Рябков призвал Запад проявить уважение к геополитическим оценкам РФ
Мир
Польша намерена продлить запрет ввоза агропродукции с Украины до конца года
Мир
Депутаты парламента Сербии не поддержали введение санкций против РФ
Мир
Украинские военнопленные призвали Зеленского ускорить процесс обмена
Мир
FT узнала об отказе Японии и ЕС от предложения США запретить экспорт в РФ
Армия
Рябков заявил о принятии всех мер для возвращения солдат РФ из плена
Происшествия
ВСУ снова обстреляли Донецк 10 ракетами из РСЗО
Мир
Захарова оценила заседание Совбеза ООН под председательством Лаврова
Мир
Телеканал CNN уволил ведущего Дона Лемона после 17 лет работы
Сюжет:

Синоптики рассказали о погоде в Москве 25 апреля

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Облачно с прояснениями, по области местами небольшой дождь и до 22 градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион во вторник, 25 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +20…+22 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +9.

В Московской области днем ожидается от +17 до +22 градусов, ночью похолодает до +6.

Днем прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью 5–10 м/с, ночью — северо-западный ветер, его скорость также составит 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 742–746 мм ртутного столба.

Жара, апрель: температура в Москве достигла значений середины весны
Какие погодные аномалии ждут россиян до конца месяца

Ранее, 24 апреля, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что с 26 апреля в столицу придут дожди, которые, скорее всего, продлятся до 2 мая.

Накануне заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков отметил, что на неделе атмосферное давление будет немного падать, но в целом погода продолжит радовать. Ожидается чуть больше облачности, но температурный режим сохранится.

До этого, 19 апреля, специалист по вопросам изменения климата Михаил Юлкин заявил, что грядущее лето 2023 года может войти в десятку самых теплых за всю историю метеонаблюдений.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023