Синоптики рассказали о погоде в Москве 25 апреля

Облачно с прояснениями, по области местами небольшой дождь и до 22 градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион во вторник, 25 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +20…+22 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +9.

В Московской области днем ожидается от +17 до +22 градусов, ночью похолодает до +6.

Днем прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью 5–10 м/с, ночью — северо-западный ветер, его скорость также составит 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 742–746 мм ртутного столба.

Ранее, 24 апреля, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что с 26 апреля в столицу придут дожди, которые, скорее всего, продлятся до 2 мая.

Накануне заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков отметил, что на неделе атмосферное давление будет немного падать, но в целом погода продолжит радовать. Ожидается чуть больше облачности, но температурный режим сохранится.

До этого, 19 апреля, специалист по вопросам изменения климата Михаил Юлкин заявил, что грядущее лето 2023 года может войти в десятку самых теплых за всю историю метеонаблюдений.