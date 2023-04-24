Сезон речной навигации открыт в Москве

Сезон летней пассажирской навигации на Москве-реке открыт. Торжественная церемония прошла на Северном речном вокзале. В этом году формат речных прогулок обновят, передает телеканал «Известия». Для пассажиров создадут удобный сервис покупки билетов. На причалах будет доступна единая навигационная система с информацией о речных маршрутах. На речной вокзал в этом сезоне прибудет около 130 круизных теплоходов, курсирующих между Москвой и десятками городов России.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.