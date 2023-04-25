В Москве продается рекордно маленькое жилье площадью 2,8 кв. м

На вторичном рынке Москвы представлено в продаже помещение площадью 2,8 кв. м, которое собственник продает как пригодное для жилья. Продавец оценил рекордно маленькую «студию» в 870 тыс. рублей, рассказали «Известиям» в федеральной компании «Этажи» 25 апреля.

«Подобные помещения одни из самых рискованных в части приобретения и уж тем более инвестиций, поскольку это бывшее техническое помещение и, скорее всего, являлось общедомовой собственностью и здесь покупателям нужно очень внимательно изучать пакет документов и смотреть на основании чего возникло право собственности», — рассказал заместитель руководителя юридического департамента федеральной компании «Этажи» Сергей Чужаков.

По словам эксперта, дешевые объекты, как правило, одни из самых рискованных и проблемных на рынке недвижимости, а поскольку покупатели нередко пытаются сэкономить при их приобретении абсолютно на всём, в том числе на правильном составлении договора, проверке документов и сопровождении сделки, то и риск потерять деньги в этом сегменте самый большой.

«При любых сделках с недвижимостью крайне важно в первую очередь проверить документы, на основании которых объект перешел в собственность продавца, уже на этом этапе можно снять большую часть будущих рисков, при помещениях, которые выводились из общедомового имущества, нужно сразу смотреть, какое предназначение у помещения было изначально, поскольку есть риск признания сделки недействительной в будущем», — подытожил Чужаков.

Ранее, 22 апреля, директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев предположил, что в крупных российских городах могут появится микроквартиры площадью менее 6–7 кв. м. Он подчеркнул, что тренд на появление микроквартир актуален для мегаполисов во всем мире. В случае с такой недвижимостью функциональные пространства появляются в местах общего пользования и выносятся за пределы квартиры.