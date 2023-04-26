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Россиянам напомнили о способе получения налогового вычета за образование

Эксперт Дроздова напомнила россиянам, как получить налоговый вычет за образование
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
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Финансовый эксперт, автор телеграм-канала по финансовой грамотности Елена Дроздова в беседе с «Известиями» напомнила, как можно получить налоговый вычет за образования.

Прежде всего специалист уточнила, что на текущий момент действует максимальный совокупный размер расходов за календарный год (120 тыс. рублей), с которого возмещается 13% — 15,6 тыс. рублей.

При этом сумма вычета на обучение детей и/или подопечных не может превышать 50 тыс. рублей в год на каждого ребенка для обоих родителей. Этот лимит действует для получения вычетов за период с 2020 по 2022 год.

С 1 января 2024 года (за расходы, совершенные в 2021, 2022 и 2023 годах) будут действовать новые суммы по вычетам: вычет на обучение ребенка составит 14,3 тыс. рублей.

«Образовательные услуги могут быть любыми (ВУЗ, детский сад, школа, учреждения дополнительного образования), но главное, полученными в лицензированных учреждениях», — уточнила Дроздова.

Получить вычет может физическое лицо, оплатившее собственное обучение (любой формы); своих детей в возрасте до 24 лет (очная форма); своих подопечных в возрасте до 18 лет (очная форма); бывших подопечных в возрасте до 24 лет (после прекращения над ними опеки или попечительства) (очная форма); своего брата или сестры в возрасте до 24 лет (очная форма). Платежные документы должны быть предоставлены тем физическим лицом, которое будет получать вычет.

Для предоставления вычета необходимы договор с образовательным учреждением, копия лицензии (если ее реквизитов нет в договоре) и платежные документы.

При оплате обучения собственного или подопечного ребенка, брата или сестры необходимо предъявить справку, подтверждающую очную форму обучения в соответствующем году (если этот пункт отсутствует в договоре с образовательным учреждением на оказание образовательных услуг); документы, подтверждающие факт опекунства или попечительства; документы, подтверждающие родство с братом или сестрой и свидетельство о рождении ребенка.

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19 апреля Госдума приняла закон об увеличении налогового вычета на обучение детей в России, а также на лечение и покупку лекарств. Сумма налогового вычета выросла с 50 тыс. до 100 тыс. рублей. При этом за собственное образование, лечение и покупку лекарств можно будет вернуть до 150 тыс. рублей вместо 120 тыс.

В марте юрист Европейской юридической службы Иван Смирнов отметил, что оформить налоговый вычет через работодателя проще, чем через налоговую.

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