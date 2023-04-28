Вектор газа: сброс ракетного топлива на орбите спасет от лесных пожаров

Российские ученые разрабатывают систему сброса остатков топлива из отработанных ракетных двигателей в условиях невесомости . Горючее часто становится причиной взрывов. Чтобы избавиться от него, жидкость планируют преобразовывать в газ, а затем отправлять его в безвоздушное пространство. Это позволит избежать аварий на орбите во время будущих пилотируемых экспедиций на Луну или Марс, а также возгораний в местах, куда падают ступени. По словам экспертов, используемые для полетов в космос двигатели устроены так, что топливо в них невозможно израсходовать полностью. Остающаяся часть горючего представляет проблему, поэтому предложенная учеными технология будет востребована.

Топливный впрыск

Специалисты Омского государственного технического университета (ОмГТУ) разрабатывают технологию выброса неиспользованного ракетного топлива в условиях невесомости. Избавится от него сложно из-за отсутствия там гравитации. Горючее остается в емкости в виде капель, частично прилипших к стенкам. Ученые предлагают переводить его в газообразное состояние . После этого газ из бака можно просто вывести в безвоздушное пространство . Удалить легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества в двигателях ракет необходимо, чтобы снизить риск аварий . Необработанное горючее часто становится причиной пожаров .

Фото: TASS/Zuma

— Внутри бака возникает вихревая газодинамическая картина . Путем подачи воздуха дополнительно производится воздействие на нее с определенной мощностью, которое помогает улучшить дробление жидкости в вихревом эффекте до мелких капель . Затем полученная газожидкостная смесь выдувается через газогенератор (часть ракетного двигателя, где жидкость преобразуется в газ. — «Известия»), — рассказал профессор кафедры «Авиа- и ракетостроение» ОмГТУ Валерий Трушляков.

Нештатные ситуации из-за остатков топлива возникают чаще всего уже после отстыковки и отключения двигателей , когда они спускаются в атмосферу или ударяются о грунт. По данным ученых, 70% случаев падения ступеней ракет типа «Союз-2» , которые сейчас активно используются в России для космических пусков, заканчиваются пожарами . Часто это происходит из-за применения в устройстве перекиси водорода для получения газа, который вращает турбины топливных насосов двигателей . Перекись взаимодействует с горючим и в результате после столкновения с поверхностью Земли происходит взрыв. Элементы ракет , которые запускает наша страна, падают в тайге или степи и вызывают возгорания, что может приводить к существенному ущербу .

Вопросы безопасности особенно остро встают при пилотируемых полетах , так как любые накладки могут привести к гибели людей. По этой причине при отправке экипажей на Луну, Марс или другие объекты лучше оборудовать двигатели летательных аппаратов системой сброса неотработанного топлива .

— При реализации будущих экспедиций, чтобы снизить риск нештатных ситуаций, должна быть проведена операция по сбросу топлива . Если случится какая-то авария, перед тем как начать спасать экипаж, в баках не должно быть высокоэнергетических остатков , — сказал Валерий Трушляков.

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

В планах разработчиков — создание физической модели процесса преобразования в газ и выброса топлива, а также проведение экспериментов в условиях невесомости , где аналогом горючего будет выступать вода. Для имитации космических условий планируют использовать самолетную лабораторию Ил-76МДК , где можно добиться эффекта отсутствия гравитации. В конечном счете ученые намерены создать действующую бортовую систему выброса остатков горючего .

Несгораемый остаток

Полностью , как это происходит в автомобиле, использовать горючее в ракетном двигателе невозможно , рассказал «Известиям» член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин. Существует невырабатываемый остаток топлива в баке. Его нельзя высасывать до нуля, потому что иначе в бак попадет воздух . На это двигатель не рассчитан, поэтому может произойти взрыв. Есть также гарантийный запас топлива, который нужен, чтобы реагировать на случайные ситуации в полете .

— Поэтому всегда определенная часть топлива остается в ракете, проблема его возможного возгорания существует и нужно искать ее решение , — сказал Андрей Ионин.

Фото: TASS/Сергей Савостьянов

Вопрос взрывоопасных остатков топлива в ракетах стоит уже давно , рассказал «Известиям» эксперт в космической отрасли Александр Железняков. По его словам, были многочисленные прецеденты, когда двигатели взрывались на орбите, порождая массу космического мусора . Уже сейчас специалисты стараются избегать, чтобы горючее оставалось в отработанных ступенях, но это удается не всегда .

— Если ступень или разгонный блок остаются на орбите, нужно удалять из него компоненты топлива . Если выбросить его в безвоздушное пространство, скорее всего, оно будет какое-то время существовать там в виде осколков льда, но в течение очень короткого времени станет безопасным под действием солнечных лучей, космического излучения и отрицательных температур. Возможно, эти вещества сгорят в верхних слоях атмосферы , — сказал Александр Железняков.

Разработка системы реализуется вузом при поддержке Российского научного фонда в рамках стратегического проекта «Безопасный космос» по программе Минобрнауки России «Приоритет 2030».