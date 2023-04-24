СК возбудил уголовное дело после пропажи двух детей в Твери
В Твери безвестно пропали два несовершеннолетних мальчика. Об этом 24 апреля сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Тверской области.
«Становов Максим Романович 09.02.2011 года рождения и Иванов Андрей Артемович 26.09.2010 года рождения 23 апреля ушли совместно гулять и до настоящего времени домой не вернулись», — говорится в сообщении ведомства.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а,в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).
Правоохранительные органы принимают меры для установления местонахождения детей.
Ранее, 4 апреля, сообщалось, что в Магнитогорске разыскивают двух пропавших школьников. Речь шла об 11-летнем мальчике и 12-летней девочке.