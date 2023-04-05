В Магнитогорске пропали двое школьников

В Магнитогорске Челябинской области разыскивают двух пропавших 4 апреля школьников. Об этом сообщили волонтеры регионального поискового отряда «Легион-Спас74» во «ВКонтакте».

В одной из ориентировок говорится о пропаже мальчика 11 лет, который вышел из своего дома на улице Советской. Одет он был в черные джинсы и куртку, синюю шапку с лейблом. При себе он имел черный портфель с рисунками скейтбордов.

Также ведется поиск 12-летней девочки, которая в этот же день вышла из дома на улице Суворова. Ребенок был одет в темную куртку с цветной графикой, черные ботинки с желтыми полосами, темные брюки. С собой у нее были черная сумка и красный мешок для обуви.

27 января в Волгограде нашли двух пропавших девочек и мальчика. За три дня до этого они ушли из дома в Ленинском районе Волгоградской области. В отношении детей преступлений не совершалось.