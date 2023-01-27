В Волгоградской области нашли троих пропавших подростков

Поиски двух девочек и мальчика, которые 23 января ушли из дома в Ленинском районе Волгоградской области, завершены. Их обнаружили в Волгограде, сообщили журналистам в пятницу, 27 января, в пресс-службе областного ГУ МЧС.

«Полицейские установили водителя, который в тот день подвез школьников до г. Волжского. Были отработаны возможные пути направления несовершеннолетних, и сегодня вечером дети были обнаружены на арендованной ими в Тракторозаводском районе Волгограда квартире», — сообщили в МЧС.

Отмечается, что преступлений в отношении подростков не совершалось. Инспекторы комиссии по делам несовершеннолетних разберутся, по каким причинам дети покинули свои дома.

24 января пропавшую в Бурятии 13-летнюю девочку нашли в Челябинске. Ее искали неделю. Следствие выяснило, что она направилась на встречу с мужчиной, с которым вела переписку на сайте знакомств. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.