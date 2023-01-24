Пропавшую в Бурятии 13-летнюю девочку нашли в Челябинске. Об этом во вторник, 24 января, сообщили в пресс-службе МВД республики.

Ребенка нашли полицейские. В ближайшее время девочка будет передана законным представителям.

В настоящее время с ней работают сотрудники полиции, — говорится в Telegram-канале ведомства.

Девочка ушла из дома в селе Сотниково 17 января и не вернулась. По данным следствия, она ушла якобы навестить бабушка, а сама в это время направилась на встречу с мужчиной, с которым вела переписку на сайте знакомств. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

20 января поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень» сообщил, что в Тюмени идут поиски 13-летнего подростка, который 13 января ушел из дома из дома в садовом некоммерческом товариществе «Рябинушка» и пропал. Мальчик был одет в черную зимнюю куртку с капюшоном, черные джинсы, серую шапку, черные кроссовки Nike.

В полиции попросили всех граждан, обладающих информацией о местоположении мальчика, обращаться в правоохранительные органы.