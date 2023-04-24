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Рогов сообщил о массированном обстреле ВСУ сел Запорожской области

Рогов: ВСУ 1,5 часа продолжают массированный обстрел населенных пунктов Запорожской области
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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают Запорожскую область уже в течение 1,5 часа, зафиксировано не менее 20 попаданий снарядов в трех населенных пунктах региона. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Запорожская область под массированным огнем боевиков ВСУ», — сообщил он в Telegram-канале.

Террористы обстреливают Каменку-Днепровскую, села Великую Знаменку и Водяное.

«На данный момент не менее 20 прилетов», — подчеркнул он.

Огонь по селам Запорожской области ведется националистами из артиллерии калибра 152 мм, заключил Рогов.

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Ранее, 22 апреля, он предупредил, что ВСУ скапливают военную технику на заводах и других крупных гражданских объектах в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области. В самом городе Запорожье киевский режим накопил большое количество вооружения и техники в цехах завода «Запорожсталь».

В начале апреля Рогов уже сообщал о том, что ВСУ стянули в подконтрольную Украине часть региона большое количество боевиков с намерением форсировать Днепр. Он отмечал, что в планы украинской стороны входит и захват Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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