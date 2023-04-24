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Стоимость земельных участков в России за год выросла на 20%

Исследование: стоимость загородных земельных участков в РФ за год выросла на 20%
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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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В России объем предложения на рынке загородных земельных участков за год вырос на 2,5%, спрос — на 6,2%. В то же время их стоимость в I квартале 2023-го относительно I квартала 2022 года увеличилась на 20%, следует из исследования «Авито Недвижимости», с результатами которого ознакомились «Известия» 24 апреля.

За этот период в РФ стали продавать на 3,5%, 2,4% и 2,1% больше участков промназначения, сельхозназначения и поселений индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

«Наиболее заметно объем предложения объектов за год вырос в Тюмени, Саратовской области — на 20,8%. Заметнее всего снизился объем предложения в Крыму — на полуострове стали продавать на 7% меньше земельных участков по сравнению с I кварталом 2022-го», — отметили эксперты.

Как говорится в исследовании, стоимость земельных участков по России в I квартале этого года составила в среднем 600 тыс. рублей. Так, участки под ИЖС в среднем стоили 650 тыс. рублей, земля для сельхозназначения — 490 тыс. за объект, для промназначения — в среднем 7 млн рублей.

Участки сельхозназначения подорожали на 22,5%, под ИЖС — 16,1%, промназначения — 14,8%.

При этом сильнее всего подорожала земля в Дагестане — на 53,8%, в то время как подешевела она только в Крыму — на 6,3%.

Также эксперты сравнили показатели I квартала 2023-го с данными за IV квартал 2022-го. По их информации, за этот период объем предложения на рынке земельных участков в стране вырос на 0,7%, спрос на покупку земли вырос на 25,7%, стоимость земли почти не изменилась (+0,2%).

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Ранее, 16 апреля, основательница юридической компании «Гукова и партнеры» Ирина Гукова предупредила о мошеннической схеме, при которой злоумышленники могут продать дачный участок сразу нескольким покупателям. Как она рассказала URA.RU, мошенники часто стараются как можно быстрее осуществить сделку «на слишком выгодных условиях». При этом они могут распространять недостоверные данные об участке. Гукова рекомендовала внимательно проверить выписку из ЕГРН и не соглашаться на быструю покупку.

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