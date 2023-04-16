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Юрист предупредила о мошеннических схемах при покупке дачного участка

Юрист Гудкова предупредила о схеме мошенничества, направленную на дачников
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Мошенники могут продать дачный участок сразу нескольким покупателям. Об этом в воскресенье, 16 апреля, рассказала URA.RU основательница юридической компании «Гукова и партнеры» Ирина Гукова.

По ее словам, наиболее популярная схема мошенников — продажа недвижимости в короткие сроки и на выгодных условиях.

«Мошенники стараются как можно быстрее осуществить сделку на слишком выгодных условиях. Покупатель должен знать об особенностях объекта и тщательно проверять документы на участок. Де-юре мошенники могут предоставить только выписку из ЕГРН, рассказав о том, что к участку присоединены все коммуникации. Де-факто, покупателю следует вне зависимости от состава переданной документации провести собственную топографическую и геологическую экспертизу участка», — рассказала она.

Юрист сообщила, что мошенники часто привлекают третьих лиц для участия в сделке, ради того, чтобы избежать личной встречи с собственником. Например, могут привлечь риелтора или родственника по доверенности.

Кроме того, мошенники могут осуществить двойную продажу, когда новый собственник не зарегистрирован в базе Росреестра, а старый еще не удален. При таком условии старый собственник может неоднократно продать свою недвижимость.

Гукова также напомнила, что преступники могут распространять недостоверные данные об участке. Например, его площадь в документах может быть указана одна, а на деле продают меньшую площадь, но за цену, указанную в документах.

Более того, если в сделке участвуют престарелые люди, мошенники могут ввести их в заблуждение, передать договор купли-продажи или дарения, совершить подлог документов.

Юрист объяснила, как совершить безопасную сделку.

«В первую очередь, проверяем выписку из ЕГРН. Стоит обратить внимание на следующие пункты: право собственности на данный участок, данные собственника, вид разрешенного использования участка, площадь участка, наличие ограничений в отношении земельного участка, дата приобретения. Убедитесь, что собственник является тем лицом, которое указано в выписке ЕГРН. Для этого проверьте паспортные данные, а также СНИЛС», — отметила она.

Гукова добавила, что покупателю следует не соглашаться на быструю сделку. Мошенники будут требовать поскорее завершить сделку, приводя различные доводы: от трагических событий до срочного выезда из страны.

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Ранее, 18 марта, эксперты федеральной компании «Этажи» рассказали «Известиям» о том, что среди мошенников на рынке недвижимости особой популярностью пользуются подделки выписок из ЕГРН, фальшивые копии документов собственников и доверенности.

2 марта финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко рассказал «Известиям», что подводных камней при покупке квартиры на вторичном рынке много, поэтому перед совершением сделки необходимо провести проверку.

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