НАМИ представят новую версию Aurus Senat на водороде в конце 2023 года

Государственный научный центр РФ ФГУП «НАМИ» в конце 2023 года планирует представить новую водородную версию автомобиля Aurus Senat с увеличенными запасом хода на международном саммите по экологии в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом ТАСС 24 апреля сообщил гендиректор организации Федор Назаров в кулуарах международной промышленной выставки «Иннопром» в Ташкенте.

«Мы, наверное, водородный выставим на планируемом международном саммите по экологии в Эмиратах в конце года. <..> Это Senat будет водородный, но как бы следующая версия, уже не тот. <...> Он уже в более зрелой версии», — рассказал он.

Что касается электрической версии Aurus, то, по словам Назарова, научный центр активно разрабатывает последовательный гибрид с двигателем внутреннего сгорания, который напрямую не соединен с колесами и выступает в качестве генератора. Гендиректор НАМИ назвал модель электрической версией с расширенным пробегом.

Водородный седан Aurus Senat, представленный летом 2022 года, оснащен комбинированной силовой установкой с двумя электромоторами и двигателем на водородном топливе. Автомобиль может проехать на одной заправке до 600 км. От 0 до 100 км/ч машина разгоняется за 4 секунды.

В феврале вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что сервисный центр российских автомобилей Aurus могут открыть в ОАЭ до конца текущего года. Он подчеркнул: ключевой рынок на ближайшую перспективу для Aurus — это страны Персидского залива.

Ранее, в январе, сообщалось, что Aurus занял в 2022 году более 8% рынка новых люксовых автомобилей в России.