«Сбер» представил собственную мультимодальную нейросеть GigaСhat!

«Сбер» прредставил собственную версию мультимодальной нейросети GigaСhat!. На первом этапе она будет доступна в режиме тестирования по приглашениям, говорится в пресс-релизе компании.

Нейросеть умеет отвечать на вопросы пользователей, поддерживать диалог, писать программный код, создавать тексты и картинки на основе описаний. GigaChat поддерживает мультимодальное взаимодействие и общается на русском языке.

Как рассказал президент Сбербанка Герман Греф, данная разработка «является прорывной для всей большой вселенной российских технологий». «Более того, GigaChat уникален своей открытостью архитектуры в то время, как мировые аналоги нашей модели придерживаются курса Closed AI. Важно, что GigaChat могут использовать не только массовые пользователи, которые любят экспериментировать с инновациями, но студенты и даже исследователи для серьезных научных работ», — добавил Греф.

Модель активно внедряется в сервисы «Сбера». Одним из первых продуктов, в который в ближайшее время интегрируют GigaСhat, станет виртуальный ассистент «Салют». В будущем нейросеть станет доступна для бизнеса через облачное API.

Сейчас модель работает в режиме закрытой бета-версии. Чтобы принять участие в тестировании, нужно вступить в закрытое сообщество в Telegram.

4 апреля «Сбер» представил новую версию нейросети Kandinsky, которая может создавать высококачественные изображения в различных стилях по текстовому описанию — модель понимает запросы на 101 языке. Нейросеть способна смешивать несколько рисунков, генерировать изображения в режиме бесконечного полотна (inpainting/outpainting) и дорисовывать недостающие части картинки. За четыре дня с момента запуска число уникальных пользователей Kandinsky 2.1 превысило 1 млн.