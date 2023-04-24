Мосгорсуд закрыл процесс по жалобе на арест Дарьи Треповой

Московский городской суд закрыл от прессы рассмотрение жалобы на арест Дарьи Треповой, которая устроила теракт в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала суда в понедельник, 24 апреля.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следователя, который просил закрыть заседание, так как рассматриваемые в суде материалы содержат охраняемые законом тайну, а именно тайны предварительного следствия.

В свою очередь сама Трепова просила отказать следователю.

Ранее, 13 апреля, ее поместили в зону карантина СИЗО «Лефортово». Трепову осмотрели медики, после чего отправили в обычную камеру для содержания подследственных. Фигурантка арестована до 2 июня.

В тот же день в деле об убийстве Татарского появился новый фигурант. ФСБ и СК России установили сообщника Треповой, им оказался украинец Юрий Денисов 1987 года рождения. По данным следствия, по заданию спецслужб Украины в феврале 2023 года он прибыл из Киева в Москву, где собирал сведения об образе жизни и местах посещения Татарского.

Установлено, что после совершения теракта, 3 апреля, Денисов вылетел из России транзитом через Армению в Турцию.

Теракт в Санкт-Петербурге был совершен 2 апреля. Тогда Трепова пришла на творческий вечер Татарского в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной. Она представилась Анастасией и подарила журналисту статуэтку, внутри которой находилось самодельное взрывное устройство, которое позже взорвалось в его руках. В результате Татарский погиб на месте, еще 42 человека пострадали.