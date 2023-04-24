Ритейлер Leroy Merlin опроверг информацию о продаже своих складов в России

Французский ритейлер Leroy Merlin не продает свои склады в России. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе компании 24 апреля.

«Эта информация не соответствует действительности. Мы не продаем ни одного складского объекта. Как и заявляли ранее в марте, мы не планируем каких-либо изменений в деятельности компании», — отметили там.

Ранее в этот день газета «Коммерсант» со ссылкой на источники написала, что ритейлер намерен продать все свои складские площади в РФ. Уточнялось, что компания владеет двумя объектами — около 130 тыс. кв. м в «Южных вратах» в Домодедово и 140 тыс. кв. м в комплексе «Белый Раст» в Дмитровском районе Московской области. Издание сообщало о возможной сделке в формате sale & leaseback, в результате которой покупатель должен сдать приобретенные активы в аренду продавцу.

24 марта группа Adeo, которой принадлежит сеть, объявила о решении передать российские активы компании локальному менеджменту. Руководитель направления по связям с общественностью Leroy Merlin Лола Сатторова в беседе с «Известиями» рассказала, что гипермаркеты продолжат работу, рабочие места будут сохранены, продолжится выполнение партнерских обязательств.