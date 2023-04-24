Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ выпустили 88 снарядов по Херсонской области за сутки
Происшествия
В Подмосковье упал беспилотник
Мир
Южная Корея объявила о расширении списка ограниченных для экспорта в РФ товаров
Мир
В аэропорту Берлина отменили вылеты всех рейсов из-за забастовки работников
Мир
Bloomberg узнало о «раздражении» в Белом доме контактами Макрона с Китаем
Культура
Режиссеры трансляции похорон королевы Елизаветы II стали лауреатами премии BAFTA
Политика
Врио главы Красноярского края Котюков отправил правительство региона в отставку
Мир
Белый дом признался в отсутствии плана эвакуации застрявших в Судане 16 тыс. американцев
Общество
Более миллиона цветов украсят ВДНХ в Москве этой весной
Общество
Материалы для выдачи Софьи Сапеги в РФ переданы в Пресненский суд Москвы
Происшествия
В Калининграде произошел крупный пожар в расселенном доме
Мир
Боррель заявил о неприемлемости высказываний посла КНР во Франции
Мир
CCTV назвал санкции в отношении России результатом усиления дедолларизации

Leroy Merlin намерен продать все свои склады в России

0
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международная компания-ритейлер Leroy Merlin подготавливает все свои склады в России к продаже. Активы планируют купить девелоперские компании Central Properties и «Венталл-Девелопмент», стало известно в понедельник, 24 апреля.

Уточняется, что речь идет о двух логопарках ритейлера — около 130 тыс. кв. м в «Южных вратах» в Домодедово и 140 тыс. кв. м в комплексе «Белый Раст» в Дмитровском районе Московской области. Причем потенциальные покупатели ранее уже выкупали в «Южных вратах» часть площадей у чешской инвестиционной компании PPF Group.

При этом есть вероятность, что сделка по продаже складов пройдет в формате sale & leaseback — покупатель должен будет сдать купленные активы в аренду продавцу, рассказал собеседник издания «Коммерсант». Так, Leroy Merlin останется арендатором логопарков. Причиной выбора именно такой финансовой операции послужили трудности в поиске потенциального арендатора масштабных площадей.

Говоря об успешности сделки, гендиректор Herzen Ярослав Туа считает, что сейчас спрос на склады достаточно высок, поэтому продажа должна получиться выгодной. А за счет выбранного формата обращения активов ритейлер сможет успешно развиваться в России с помощью вырученных средств. Известно, что головной офис Leroy Merlin практически перестал финансировать продвижение своего бизнеса в РФ.

Разрешить спорт: магазины Puma могут вновь открыться в России
В чем причина и последуют ли примеру другие приостановившие работу в стране иностранные бренды

Ранее, 25 марта, депутат Госдумы Сергей Гаврилов назвал основную задачу передачи магазинов Leroy Merlin в собственность российских физических лиц. По его словам, это преодоление зависимости от импортного оборудования при производстве некоторых видов стройматериалов.

До этого, днем ранее, группа Adeo (владеет Leroy Merlin) объявила о намерении передать российские активы компании локальному менеджменту. Тогда же руководитель направления по связям с общественностью Leroy Merlin Лола Сатторова в беседе с «Известиями» рассказала, что гипермаркеты продолжат работу, рабочие места будут сохранены, продолжится выполнение партнерских обязательств.

Статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов назвал такое решение Adeo цивилизованным, разумным и добавил, что в министерстве будут «следить за событиями и помогать российским управленцам в решении всех возникающих вопросов».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023