Leroy Merlin намерен продать все свои склады в России

Международная компания-ритейлер Leroy Merlin подготавливает все свои склады в России к продаже. Активы планируют купить девелоперские компании Central Properties и «Венталл-Девелопмент», стало известно в понедельник, 24 апреля.

Уточняется, что речь идет о двух логопарках ритейлера — около 130 тыс. кв. м в «Южных вратах» в Домодедово и 140 тыс. кв. м в комплексе «Белый Раст» в Дмитровском районе Московской области. Причем потенциальные покупатели ранее уже выкупали в «Южных вратах» часть площадей у чешской инвестиционной компании PPF Group.

При этом есть вероятность, что сделка по продаже складов пройдет в формате sale & leaseback — покупатель должен будет сдать купленные активы в аренду продавцу, рассказал собеседник издания «Коммерсант». Так, Leroy Merlin останется арендатором логопарков. Причиной выбора именно такой финансовой операции послужили трудности в поиске потенциального арендатора масштабных площадей.

Говоря об успешности сделки, гендиректор Herzen Ярослав Туа считает, что сейчас спрос на склады достаточно высок, поэтому продажа должна получиться выгодной. А за счет выбранного формата обращения активов ритейлер сможет успешно развиваться в России с помощью вырученных средств. Известно, что головной офис Leroy Merlin практически перестал финансировать продвижение своего бизнеса в РФ.

Ранее, 25 марта, депутат Госдумы Сергей Гаврилов назвал основную задачу передачи магазинов Leroy Merlin в собственность российских физических лиц. По его словам, это преодоление зависимости от импортного оборудования при производстве некоторых видов стройматериалов.

До этого, днем ранее, группа Adeo (владеет Leroy Merlin) объявила о намерении передать российские активы компании локальному менеджменту. Тогда же руководитель направления по связям с общественностью Leroy Merlin Лола Сатторова в беседе с «Известиями» рассказала, что гипермаркеты продолжат работу, рабочие места будут сохранены, продолжится выполнение партнерских обязательств.

Статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов назвал такое решение Adeo цивилизованным, разумным и добавил, что в министерстве будут «следить за событиями и помогать российским управленцам в решении всех возникающих вопросов».