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СМИ сообщили о выселении украинских беженцев из отелей Кипра в преддверии лета

AlphaNews: 3 тыс. украинских беженцев выселят из отелей на Кипре перед летним сезоном
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Фото: TASS/Matthias Bein
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Из отелей Кипра выселяют 3 тыс. украинских беженцев в преддверии летнего сезона. Об этом 24 апреля сообщает издание AlphaNews.

По данным портала, беженцы из Украины сейчас размещаются в 21 гостинице по всему Кипру, однако, согласно решению властей, они должны найти себе новое жилье до 31 мая.

При этом отмечается, что украинские беженцы, которые приезжают на остров с 1 марта этого года, могут жить в гостинице до полугода. Затем они имеют право обратиться в службу управления льготами заместителя министра социального обеспечения и подать заявление на получение субсидии на квартплату.

Отели, которые продолжат размещать беженцев с Украины после 1 июня, будут выбраны на основе тендера, объявленного минтуризмом.

Издание подчеркивает, что местная власть уже ищет работу для трудоспособных украинских беженцев, украинцы также могут обращаться в службы занятости и устраиваться на работу. Уточняется, что по инициативе заместителя руководителя минтуризма планируется встреча с работодателями туристической отрасли, чтобы зарегистрировать заинтересованных в трудоустройстве украинских беженцев.

Журналисты отмечают, что на Кипре на 1 тыс. жителей приходится 1,1 украинец со статусом временной защиты, второе место по этому показателю занимает Чехия — 0,9 на 1 тыс. жителей.

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Bild со ссылкой на службу занятости 15 апреля сообщало, что в Германии только 10% из всех находящихся там украинских беженцев имеют работу. Исследование проводилось в Лейпциге, где на данный момент находятся 65 187 украинцев.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о начале которой она объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов ЛДНР со стороны Украины.

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