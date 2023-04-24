Три взрослых и один школьник пострадали в результате аварии в Нижневартовске

Четыре человека, среди которых школьник, пострадали при столкновении двух автомобилей в Нижневартовске. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу.

«46-летний водитель автомобиля ВАЗ, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и допустил столкновение с автомобилем Geely под управлением 44-летней женщины», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В результате аварии травмы получили сам виновник ДТП и его ровесник-пассажир, а также водитель иномарки и 14-летний подросток, который ехал вместе с ней. Уточняется, что водитель «ВАЗа» от прохождения медосвидетельствования отказался.

23 апреля в результате столкновения двух иномарок в Северо-Западном тоннеле Москвы пострадали два человека. В столичном дептрансе пояснили, что в стоящий на аварийке Nissan влетела Tesla.