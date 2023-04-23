Два человека пострадали в ДТП на северо-западе Москвы
В результате столкновения двух иномарок в Северо-Западном тоннеле Москвы в воскресенье, 23 апреля, пострадали два человека. Об этом сообщил источник «Известий».
В столичном дептрансе пояснили, что в стоящий на аварийке Nissan влетела Tesla. Водителя первой легковушки госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Также пострадала пассажирка электромобиля — ее увезли в больницу с травмами груди.
Сейчас на месте работают оперативные службы. Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.
Ранее в этот день один человек погиб в массовом ДТП, произошедшем на Киевском шоссе в Москве. По предварительной информации, изначально на шоссе столкнулись три автомобиля. После столкновения два водителя вышли на проезжую часть, чтобы осмотреть повреждения.