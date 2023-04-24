В Калининграде произошел крупный пожар в расселенном доме

В Калининграде на улице Новинской загорелся нежилой дом. Об этом ночью в понедельник, 24 апреля, сообщил ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.

«Горит расселенный двухэтажный дом. В ликвидации огня задействованы 15 огнеборцев и четыре единицы спецтехники», — сказано в сообщении ведомства.

Спасателям удалось локализовать возгорание, чтобы огонь не перешел на соседние жилые здания. В 2:40 пожар был полностью ликвидирован.

Ранее, 23 апреля, стало известно о смерти трех человек во время пожара в Твери. Тела были обнаружены при тушении пожара в многоквартирном доме.