Три человека погибли во время пожара в Твери

В результате пожара в жилом доме в Твери погибли три человека. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

«В следственный отдел регионального СК России поступило сообщение об обнаружении тел трех человек при тушении пожара в квартире дома, расположенного по улице Можайского», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Сейчас следователи организовали доследственную проверку — силовики осматривают место происшествия, опрашивают соседей. Личности погибших устанавливаются. Для выяснения точных причин произошедшего в ближайшее время будут назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы.

23 апреля в Москве при пожаре в квартире в Дмитровском районе города погиб один человек. Огонь охватил квартиру на седьмом этаже 12-этажного здания. Очаг пожара располагался на кухне.