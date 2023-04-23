Обгоревшее тело человека обнаружено после пожара в квартире в Москве

В Москве при пожаре в квартире в Дмитровском районе города погиб один человек. Как сообщили 23 апреля в МЧС, возгорание произошло ранним утром в многоэтажном доме на Ангарской улице.

Огонь охватил квартиру на седьмом этаже 12-этажного здания. Очаг пожара располагался на кухне. После ликвидации возгорания там и был обнаружен погибший.

Известно, что пламя удалось потушить около 5:30, площадь возгорания составила 10 кв. м.

Ранее, 23 марта, из-за пожара в девятиэтажном жилом доме на юго-западе Москвы спасатели эвакуировали 20 человек. Прибывшие на место пожарные выяснили, что загорелись оборудование и мебель на площади 20 кв. м в двух помещениях подвала. Возгорание было полностью ликвидировано в течение часа. Жертв и пострадавших не было.