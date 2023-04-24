Петербуржцы спасли детеныша ладожской кольчатой нерпы

Петербуржцы обнаружили детеныша ладожской кольчатой нерпы в Гребном канале на Крестовском острове, который не реагировал на внешние раздражители. Животное выловили и передали волонтерам. Несколько дней за его состоянием наблюдают специалисты Фонда друзей балтийской нерпы.

Детеныша нерпы отвезли в Центр помощи редким видам морских млекопитающих в Репино. Как сообщили в Telegram-канале Водоканала Санкт-Петербурга, по многочисленным фото и видео, которые присылали неравнодушные петербуржцы, специалисты поняли, что животное здорово и активно, признаков истощения нет.

Когда на очередном видео специалисты заметили, что нерпенок не реагирует на раздражители и не стремится скрыться от большого количества отдыхающих, его отвезли в Центр помощи редким видам морских млекопитающих.

«Мы максимально стараемся не вмешиваться в естественный ход событий и внимательно следим за животными и изменением их состояния. Если они не нуждаются в помощи человека, то стараемся лишний раз их не беспокоить. Когда видим, что без помощи животным не обойтись, оперативно реагируем и забираем в центр для лечения и реабилитации», — пояснил основатель Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев.

Петербургский Водоканал напомнил, что на набережных Петербурга в этот период можно наблюдать настоящий весенний «тюленепад». Детенышей тюленей и нерп можно встретить на Арсенальной и Свердловской набережных, около «Севкабель Порта» и на Приморском проспекте. Жителей и гостей города призывают быть внимательнее и сообщать о нуждающихся в помощи животных по телефонам специальной горячей линии.

4 апреля в фонде защиты природы «Зеленый Сахалин» рассказали, как волонтеры на Сахалине спасли молодого самца краснокнижного представителя семейства ушастых тюленей — сивуча. У животного был отек внутренних органов и пневмония с осложнениями. Большое количество жидкости в организме не давало ему дышать и двигаться.