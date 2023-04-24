Минобороны РФ показало работу бронепоезда «Байкал» в зоне СВО

Боевой расчет специального бронепоезда «Байкал» продолжает выполнять задачи в зоне специальной военной операции на Украине. Кадрами боевой работы поделилась пресс-служба Минобороны РФ в понедельник, 24 апреля.

Во время движения по маршруту расчет бронепоезда наблюдает за местностью, проверяет железное полотно и ближайшую территорию на наличие минно-взрывных устройств. В случае обнаружения — устраняет.

Также у специального поезда есть вооружение для борьбы с диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) и зенитные установки для ведения огня и отражения атак противника.

«Были обстрелы. И [американские реактивные системы залпового огня] HIMARS нас пытались достать, и диверсионные группы работали, и с рельс сходили…» — рассказал начальник специального бронепоезда «Байкал» с позывным Терек.

Ранее, 12 апреля, Минобороны показало кадры работы бронепоезда Западного военного округа. Военнослужащие специального поезда железнодорожных войск ведут работу по инженерной разведке, восстановлению путей и сопровождению воинских грузов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.