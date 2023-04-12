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Минобороны РФ показало боевую работу бронепоезда в зоне спецоперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Минобороны России в среду, 12 апреля, опубликовало кадры боевой работы бронепоезда Западного военного округа (ЗВО) в зоне проведения спецоперации на Украине. Видео есть в распоряжении «Известий».

На кадрах показаны работы военнослужащих специального поезда железнодорожных войск ЗВО по инженерной разведке, восстановлению путей и сопровождению воинских грузов. Поезд имеет бронированное покрытие, на его платформах размещены вооружение, техника, а также укрытия для ведения огня и отражения атак противника.

Бронепоезд был создан военнослужащими железнодорожных войск ЗВО. Он предназначен для технической разведки, разминирования и восстановления путей, а также для обеспечения безопасности поездов с гражданскими.

«Основные задачи специального поезда — это сопровождение воинских грузов, сопровождение также пассажирских поездов. Это может быть гражданское население, которое эвакуируется с территории, которая находится на линии боевого соприкосновения», — сказал начальника штаба специального поезда с позывным Прорыв.

Обстановку вокруг военные изучают через прицел.

«Более повышенная бдительность. Постоянно находимся на связи с наблюдателем. Он находится спереди, потому что у нас малый обзор, все команды через него идут», — рассказал машинист Павел.

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Ранее, 6 апреля, разведчики Западного военного округа (ЗВО) рассказали, что на купянском направлении иностранные наемники ВСУ в ходе спецоперации стали применять тактику боевого разведдозора. По словам одного из военнослужащих, если раньше наемников замечали в разведгруппах, то сейчас они стали действовать более активно.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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