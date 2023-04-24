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В Венгрии заявили о необходимости одобрения РФ для вступления Украины в НАТО

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Pool/Ukrainian Presidentia
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Вступление Украины в Североатлантический альянс (НАТО) без рисков начала полномасштабного вооруженного конфликта возможно лишь в том случае, если такой шаг одобрит Россия, причем в формате соглашения. Об этом заявила «Известиям» вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро.

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«Мы не видим никаких обстоятельств, которые позволили бы нам поддержать расширение НАТО за счет Украины. До тех пор, пока границы Украины оспариваются и продолжается вооруженный конфликт, даже собственные правила НАТО исключают присоединение Киева к альянсу. Без риска начала войны вступление Украины возможно только в том случае, если Россия одобрит это в виде определенного соглашения», — сказала она.

21 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о согласии всех союзников с тем, что Украина вступит в Североатлантический альянс. В МИД РФ назвали подобное высказывание недальновидным и опасным.

Вместе с тем в офисе украинского лидера Владимира Зеленского отметили, что Киев ожидает получить «четкий алгоритм» движения страны к вступлению в НАТО на июльском саммите альянса в Вильнюсе. При этом ранее издание Financial Times сообщило, что США, Германия и Венгрия выступают против того, чтобы Киев получил так «дорожную карту» по присоединению к НАТО.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Советоваться НАТО: венгры назвали новое условие вступления Киева в альянс

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