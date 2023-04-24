The Economist: Украина разбирает на запчасти переданные Польшей и Словакией МиГ-29

Истребители МиГ-29, переданные Украине Польшей и Словакией, находятся «не в летном состоянии», их приходится разбирать на запчасти. Свой воздушный флот практически уничтожен и требует едва ли не создания с нуля, пишет журнал The Economist 23 апреля.

Военно-воздушные силы Украины потеряли 60 истребителей, что составляет 40% от их прежнего парка, согласно недавно утекшим из Пентагона данным. Осталось порядка 80, пишет издание. Регулярные удары российских беспилотников и ракет с октября вынудили Украину израсходовать огромное количество своих ракет класса «земля – воздух». Новые поставки западного вооружения стабилизировали ситуацию, но придет час, и они иссякнут.

Теоретически истребители могут заменить средства противовоздушной обороны наземного базирования. Но нынешний украинский флот редко замечает их вовремя из-за «древней радиолокационной технологии», заявил изданию украинский полковник Юрий Игнат.

«За последние недели Польша и Словакия поставили около восьми истребителей МиГ-29, но их количество также ограничено. Многие реактивные самолеты непригодны для полетов и используются в качестве запасных частей», — пишет журнал.

По мнению авиаэкспертов европейских стран, проблемой даже при наличии зарубежного парка истребителей может стать сложность в управлении, дороговизна обслуживания и запчастей.

17 апреля Словакия сообщила о передаче 13 истребителей МиГ-29 Киеву. Как отметил министр обороны Словакии Ярослав Надь, эти самолеты для самой Словакии не представляют практической пользы, в то время как Украине они могут быть необходимы. Первые четыре самолета были отправлены Словакией 23 марта.

3 апреля власти Польши сообщили о передаче Киеву нескольких истребителей МиГ-29. Президент Польши Анджей Дуда 5 апреля после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Варшаве сообщил, что республика передаст Украине всего 14 истребителей МиГ-29, оставив у себя модернизированные до стандартов НАТО экземпляры.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.