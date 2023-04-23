Даниил Медведев поднялся на третье место в рейтинге ATP
Россиянин Даниил Медведев поднялся на третью строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Данные опубликовали на сайте организации в воскресенье, 23 апреля.
Теннисист набрал 5240 очков, сместив при этом на четвертое место норвежца Каспера Рууда. 20 апреля тот проиграл на турнире в Барселоне и поэтому не смог защитить заработанные очки.
Перемещение Медведева стало единственным изменением в рейтинге первой десятки. Россиянин Андрей Рублев остался на шестом месте. Карен Хачанов спустился на 12-е место.
Ранее, 16 апреля, портал Tennis up to Date сообщил, что россиянин Даниил Медведев стал 11‑м теннисистом в истории, который достиг отметки призовых в $30 млн. Отмечается, что с начала года Медведев уже заработал $3,4 млн.
В начале апреля Медведев стал победителем теннисного турнира серии «Мастерс» в Майами, обыграв итальянца Янника Синнера. Россиянин за победу в Майами заработал $1,262 млн и 1000 рейтинговых очков.
31 марта Медведев обошел соотечественника Карена Хачанова в полуфинале турнира ATP Miami Open. Игра завершилась со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 6:3.