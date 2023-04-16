Медведев стал 11-м преодолевшим отметку в $30 млн призовых теннисистом в истории
Россиянин Даниил Медведев стал 11‑м теннисистом в истории, который достиг отметки призовых в $30 млн. Об этом сообщает 16 апреля портал Tennis up to Date.
Отмечается, что с начала года Медведев уже заработал $3,4 млн, таким образом за карьеру он уже получил более $30 млн.
«Только 11 игроков в истории достигли этого рубежа на корте, причем семеро из них всё еще активно играют», — говорится в статье.
В этом списке оказались: серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер, американец Пит Сампрас.
Также в этот перечень попали испанец Давид Феррер, американец Андре Агасси, британец Энди Маррей, швейцарец Стэн Вавринка, немец Александр Зверев и хорват Марин Чилич, добавляет «Газета.Ru».
В начале апреля Медведев стал победителем теннисного турнира серии «Мастерс» в Майами, обыграв итальянца Янника Синнера.