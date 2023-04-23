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«Коммерсант» рассказал о росте дивидендной доходности компаний РФ в этом году

«Ъ»: дивидендная доходность российских компаний в этом году достигнет двузначной величины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Дивидендная доходность многих российских компаний будет в текущем году двузначной. По индексу Московской биржи она уже составляет около 11%, сообщил 23 апреля «Коммерсант».

«Девятую неделю подряд индекс Московской биржи завершает уверенным ростом. По итогам пятничных торгов он закрепился возле отметки 2640 пунктов, максимального значения с начала апреля 2022 года. За неделю индекс вырос более чем на 3,3%, а за девять недель рост составил почти 22%», — пишет газета.

На основании биржевых показателей издание делает вывод, что ряд российских компаний в текущем году могут выйти на двузначную дивидендную доходность. По данным газеты, аналитики оценивают этот показатель российского индекса в 11–12% и это выше ставок по депозитам.

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21 апреля министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что собрание акционеров Сбербанка подтвердило возможность выплаты повышенных дивидендов за 2022 год. Суммарная выплата составит около 565 млрд рублей, что является максимальным показателем за всю историю банка.

12 апреля сертифицированный финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова рассказала «Известиям», как научиться копить деньги. Она отметила, что способность к накопительству — одна из основных черт финансово грамотного человека.

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