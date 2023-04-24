Сержант Возисов сумел сорвать атаку противника и спасти сослуживцев

Командир отделения старший сержант Анатолий Возисов выполнял боевую задачу по охране и обороне места дислокации российских войск, когда заметил из наблюдательного пункта грузовик КрАЗ с украинскими боевиками. О новых подвигах российских военнослужащих в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в понедельник, 24 апреля.

Увидев грузовик врага у позиций подразделения, старший сержант Возисов стремительным рывком достиг боевой машины и занял место оператора противотанкового ракетного комплекса. Наблюдая в прицел пусковой установки, он дождался, когда грузовик противника замедлит ход перед небольшой канавой, и произвел пуск противотанковой ракеты.

Проводя наведение на автомобиль противника, старший сержант увидел, как из кузова грузовика выпрыгнуло около 15 националистов, явно предупрежденных водителем о выпущенной по ним ракете. Однако удалиться от атакованного автомобиля противнику не удалось. В результате поражения противотанковой ракетой все находившиеся в грузовике и в непосредственной близости погибли или получили тяжелые ранения.

Так старший сержант Возисов сумел сорвать атаку противника и спасти жизни сослуживцев.

В ходе наступательных действий гвардии старший лейтенант Артем Иневатов лично осуществлял руководство тремя штурмовыми группами по овладению важнейшего рубежа противника. Передвигаясь на БМД-4М (боевой машине десанта 4-й модели), он с сослуживцами ворвался в опорный пункт врага и из стрелкового орудия уничтожил более 10 радикалов.

В ходе боя противник потерял более 50 военнослужащих и семь единиц техники, что заставило его покинуть поле боя после тяжелых потерь. Грамотные действия гвардии старшего лейтенанта Артема Иневатова помогли взять опорный пункт националистов в установленные сроки и сохранить жизни подчиненных бойцов.

Днем ранее, 22 апреля, в Минобороны РФ рассказали, что при эвакуации 19 раненых военнослужащих подразделение рядового Максима Тюкаркина подверглось ракетному обстрелу со стороны националистов. Умело маневрируя под обстрелом врага, он попытался вывести колонну с ранеными в безопасный район.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.