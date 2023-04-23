Мастерские маневры рядового Тюкаркина вывели колонну с ранеными из-под обстрела

При эвакуации 19 раненых военнослужащих подразделение рядового Максима Тюкаркина подверглось ракетному обстрелу со стороны националистов. О новых подвигах российских военнослужащих в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в воскресенье, 23 апреля.

Водитель медицинского отряда рядовой Максим Тюкаркин с начала спецоперации оказывал квалифицированную медпомощь раненым бойцам и эвакуировал их в безопасные районы, чем спас жизни более 30 военнослужащих.

Когда один из районов размещения российских подразделений подвергся артиллерийскому и минометному обстрелу, рядовой Тюкаркин, рискуя жизнью, вывел из-под обстрела три медицинских автомобиля в безопасное место.

При выполнении мероприятий по медицинскому обеспечению группировки войск на одном из направлений Тюкаркин входил в состав эвакуационной бригады. В ходе эвакуации 19 раненых на колонну обрушился ракетный обстрел. Несмотря на угрозу жизни, рядовой умело маневрировал вверенной ему техникой, что позволило вывести колонну из-под обстрела и доставить раненых в безопасный район.

Старший прапорщик Альмурат Муратов вместе с подчиненными атаковал позиции врага, когда, продвигаясь по населенному пункту, подразделение десанта обнаружило хорошо оборудованный рубеж обороны и большое количество националистов.

Муратов первым вступил в бой с противником. Из личного стрелкового оружия и огневых средств боевой машины старший прапорщик подавил шесть огневых точек, уничтожил 10 человек личного состава и две единицы вражеской бронированной техники.

В ходе боя одна из боевых машин российских десантников была выведена из строя выстрелом из противотанкового гранатомета. Тогда старший прапорщик Муратов вытащил из поврежденной машины раненого наводчика, оказал ему первую медпомощь, укрыл в безопасном месте и продолжил бой.

Старший прапорщик Муратов с подчиненным подразделением нанесли значительный урон врагу. Националисты отступили с укрепленных оборонительных рубежей.

Днем ранее, 21 апреля, в Минобороны РФ рассказали, что экипаж самоходной реактивной установки под командованием сержанта Дмитрия Еслева смог уничтожить опорный пункт украинских националистов и сорвал вражеское наступление.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.