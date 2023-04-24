Вильсон в руку: Изидор спас «Локо» от поражения в дерби с ЦСКА

24-й тур чемпионата России по футболу еще не закончен, но два его центральных матча уже прошли. Петербургский «Зенит» укрепил лидерство, со счетом 3:1 взяв дома верх над московским «Динамо». А московское дерби двух самых успешных команд весенней части Российской премьер-лиги (РПЛ) — ЦСКА и «Локомотива» — завершилось ничьей (1:1). Между тем в минувшие выходные был повторен исторический рекорд по числу назначенных пенальти за один тур. 11-метровый, реализованный нападающим «Пари Нижний Новгород» Тимуром Сулеймановым в домашнем матче с самарскими «Крыльями Советов» (2:1), стал девятым в туре. Ранее столько же назначалось только в 21-м туре сезона-2005.

ЦСКА – «Локомотив»

По количеству набранных очков оба московских клуба идут выше всех в весенней части чемпионата. ЦСКА потерял их лишь в первой игре после зимней паузы, когда в гостях уступил «Сочи» (0:2). С тех пор подопечные Владимира Федотова одержали пять побед подряд и приблизились к первой тройке. «Локо», кроме домашнего поражения от «Зенита» (1:2), в марте и апреле также только выигрывал.

Воскресное дерби могло стать заочной дуэлью двух похожих по фактуре высокорослых нападающих Артема Дзюбы и Антона Заболотного. Последний в свое время не смог стать альтернативой Дзюбе в «Зените», когда тот был в опале при Роберто Манчини. Но неплохо подменял его и даже взаимодействовал с ним в сборной России.

Последние игры неплохо дались Заболотному. Именно его гол во многом помог ЦСКА в прошлом туре одержать тяжелую выездную победу над екатеринбургским «Уралом» (2:1). В первой части сезона Антон не попадал в основной состав, но весной во всех победных играх армейцев в чемпионате он выходил на поле с самого начала и лишь раз не доиграл до 80-й минуты.

Дзюба и вовсе проводит крайне результативный отрезок после возвращения в РПЛ: в шести матчах чемпионата за «Локо» он забил шесть голов и сделал четыре голевые передачи. Но в прошедшем матче более успешен оказался Заболотный.

«Локо» мог открыть счет в начале встречи, но мяч после удара Сергея Пиняева попал в штангу. В дальнейшем ЦСКА имел подавляющее преимущество, и на 22-й минуте Заболотный забил. Чуть ранее у «железнодорожников» случилась еще одна беда: из-за травмы Пиняева пришлось менять. Вместо него вышел Марио Митай, который еще до перерыва успел получить две желтые карточки и удалиться.

Имея на одного игрока больше, армейцы почти полностью контролировали ход игры весь второй тайм. Им удалось полностью нейтрализовать Дзюбу. На 77-й минуте главному тренеру красно-зеленых Михаилу Галактионову пришлось менять Артема и другого лидера команды этой весны Максима Глушенкова. Вместо них вышли Антон Миранчук и Вильсон Изидор. Уже через 10 минут это сработало.

ЦСКА так и не смог реализовать несколько моментов и удвоить преимущество, чтобы избавить себя от нервотрепки в конце. И это сгубило армейцев на 87-й минуте, когда после навеса с углового в исполнении Миранчука и скидки головой Дмитрия Баринова Изидор сравнял счет. Для Вильсона это был первый выход на поле весной — из-за травмы он не играл с ноября.

Потеря очков не позволила красно-синим забраться в первую тройку. Они отстают от идущего вторым «Ростова» на два балла и сравнялись со «Спартаком», которому еще предстоит играть в этом туре с «Краснодаром». «Локо» остается на десятом месте.

«Зенит» – «Динамо»

После волевой победы над «Пари Нижний Новгород» (3:1) в предыдущем туре «Динамо» немного поправило свое турнирное положение. Подопечные Славиши Йокановича получили шанс вернуться в гонку за медали, из которой они выпали после серии неудач начала апреля. Но для этого необходимо было хотя бы не проиграть в Питере.

В первом тайме команды в целом провели равный матч. Лишившись из-за болезни основного нападающего Константина Тюкавина, гости были вынуждены делать ставку на острие атаки на Федора Смолова, который впервые после травмы вышел в стартовом составе. Не сказать, что он провалился, но и ярких действий тоже не показал — за исключением пары удачных передач, когда его партнеры оказывались в хорошей позиции для удара.

Во многом динамовцев сломал пенальти в конце первого тайма, реализованный Малкомом. После перерыва они пытались переломить ход встречи, но «Зенит» уже контролировал ситуацию. А на 68-й минуте Малком сделал дубль и по сути решил исход встречи. На 80-й Даниил Фомин отличным ударом из-за пределов штрафной возродил интригу, но ближе к концу основного времени после обреза Милана Майсторовича на своей половине поля Андрей Мостовой сыграл в стенку с Малкомом и пробил Антона Шунина.

«Зенит» сохраняет отрыв от идущего вторым «Ростова» в девять очков и за шесть туров до финиша почти обеспечил себе пятое подряд чемпионство. «Динамо» продолжает отставать на шесть баллов от первой тройки. Этот отрыв может увеличиться, если «Спартак» в понедельник наберет дома очки в матче с «Краснодаром». Кроме того, бело-голубые опустились на шестое место, пропустив вперед грозненский «Ахмат». И могут стать седьмыми: чтобы обойти динамовцев, «Краснодару» надо не проиграть «Спартаку».

— Класс исполнителей и организация игры у Петербурга сказались в этом матче, — поделился мнением с «Известиями» бывший главный тренер «Динамо» и «Зенита» Анатолий Бышовец. — Уровень индивидуального мастерства бразильцев «Зенита» в лице Малкома, Клаудиньо, Вендела и Дугласа Сантоса настолько выше остальных команд, что терять очки питерцы могут лишь при отсутствии должной мотивации и организации игры. Но этого в матче с «Динамо» не было и в помине. Тренерский штаб команды во главе с Сергеем Семаком четко понимает, как использовать такой состав. На этом фоне «Динамо» могло взять очки в Питере только за счет колоссальной самоотдачи, организации игры и отсутствия ошибок. Но с организацией у них большую часть сезона беда, а ряд индивидуальных ошибок в этом матче был просто непростителен и логично привел к неудаче.

Также в прошедшем туре в противостоянии двух аутсайдеров «Химки» победили дома московское «Торпедо» (4:2) и вплотную подошли к спасительной 14-й строчке, отставая теперь всего на одно очко от воронежского «Факела», уступившего дома «Оренбургу» (1:3).

В волжском дерби «Пари Нижний Новгород» – «Крылья Советов» решалось, возродится ли интрига в борьбе за 12-е место, освобождающее от переходных матчей. Идущие на нем «Крылья» уступили своему преследователю из Нижнего Новгорода и теперь опережают его лишь на три очка. Матч отметился судейским скандалом: при счете 1:1 судья Роман Галимов не поставил в ворота нижегородцев пенальти, который, по мнению экспертов, надо было назначать. За это арбитра жестко раскритиковало руководство самарского клуба, вспомнившее, как год назад ряд судейских ошибок допустил Алексей Матюнин в матче с «Химками» (1:4), за что его отстранили от работы в чемпионате.

Главным тренером подмосковного клуба тогда был Сергей Юран, ныне возглавляющий «Пари Нижний Новгород». «Ахмат» вырвал в концовке домашнюю победу над «Сочи» (1:0) и поднялся на пятое место. «Ростов» сохранил вторую строчку, победив в гостях «Урал» (3:1). Тур завершится в понедельник вечером матчем «Спартак» – «Краснодар».