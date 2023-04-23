На Кипре начали сбор подписей с требованием возобновить рейсы в Россию
На Кипре 23 апреля начали собирать подписи под петицией с призывом возобновить авиасообщение с Россией. Инициатором стал координационный совет российских соотечественников (КРСР), предложение было озвучено в ходе выездного расширенного заседания совета в Деликипосе, пригороде Никосии.
«Выполнение прямых рейсов между Россией и Кипром прекращено более года назад. Это ограничение не повлияло ни на экономику, ни на политическую ситуацию внутри России. С другой стороны, отсутствие прямых авиарейсов крайне негативно сказалось на кипрской экономике», — говорится в петиции.
Отмечается, что без прямых рейсов с РФ Кипр лишается 25% турпотока. Тем временем Россия подняла долю туризма внутри страны, что положительно сказалось на экономике России и поспособствовало увеличению инвестиций.
«Однако от ограничений выиграла не только Россия, но и еще 52 страны, которые поддерживали прямое воздушное сообщение с Россией. Турция стала одним из главных бенефициаров. <…> Предлагаем отменить решение, доказавшее свою неэффективность», — сообщается в петиции.
1 февраля вице-президент Альянса турагентств России, директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян назвал Кипр и Грецию наиболее пострадавшими из-за потери российских туристов странами Евросоюза, турпоток по данным направлениям упал более чем на 90%.
30 января о снижении туристического потока россиян в Грецию и Кипр за 2022 год сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). По данным на сайте организации, этот показатель снизился на 83 и 91,3% соответственно.