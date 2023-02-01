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Названы причины потери Грецией и Кипром более 80% российских туристов

Вице-президент Альянса турагентств Мкртчян: Кипр потерял в глазах российских туристов два фактора привлекательности
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Фото: Global Look Press/dpa/Socrates Baltagiannis
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Кипр и Греция — это наиболее пострадавшие из-за потери российских туристов страны Евросоюза, турпоток по этим направлениям снизился на более чем 90%. Об этом 1 февраля рассказал «Известиям» вице-президент Альянса турагентств России, директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

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30 января о снижении туристического потока россиян в Грецию и Кипр за 2022 год сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). По информации на сайте организации, этот показатель упал на 83% и 91,3% соответственно.

«На самом деле больше. Не 80%, а более 90% турпотока на Кипр. Во-первых, Кипр стал визовый, во-вторых, полностью исчезла перевозка. Кипр всегда воспринимался как некий недорогой продукт, альтернатива той же Турции, а теперь Кипр стал по цене дороже Франции, или приблизился к ней, потому что перевозка теперь мега сложная, через третьи страны. Кипр в головах у россиян — это недорогое безвизовое направление. Страна потеряла оба фактора привлекательности — и относительную дешевизну, и безвизовость», — объяснил специалист.

Комментируя данные о сокращении турпотока в Грецию, Мкртчян указал на то, что эта страна всегда была визовой для россиян и никогда не воспринималась ими как безвизовое направление.

«Но был другой фактор — это была самая недорогая Европа из визовых стран. Всё остальное визовое было дороже. В Грецию исчезла перевозка и билет из Москвы стал еще дороже. Если вы возьмете билет Стамбул — Афины, то в Афинах никаких пляжей нет, то есть надо из Афин брать еще один рейс», — отметил эксперт.

Ранее в этот день основатель туристической компании «Море тут» Артем Венскель рассказал «Известиям», как в текущих реалиях россиянам спланировать путешествие за границу. Он посоветовал тщательно изучить визовые условия для посещения той или иной страны, обратив внимание на все формальности. Так, необходимо понять, нужна ли виза, и если нужна, то как ее получить; работает ли консульство данной страны в России; есть ли ограничения для россиян при получении визы.

28 декабря в Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили «Известиям», что турпоток из РФ в Европу в 2022 году сократился на 80–90% из-за логистических сложностей и повышения цен.

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