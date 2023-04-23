Военные России начали использовать «плащи-невидимки» для боя ночью

Российские военнослужащие начали пользоваться «плащами-невидимками», благодаря которым есть возможность подобраться к украинским боевикам в ночное время, сообщается 23 апреля в Telegram-канале «Русская весна».

«Плащи сделаны из теплоизоляционного материала, мешающего увидеть человека ночью в тепловизор», — сказано в сообщении.

Материал, из которого шьют эту одежду, поглощает тепло, вырабатываемое телом, а это, в свою очередь, скрывает бойцов от спецприборов. По информации издания, разработка не новая, речь о ней шла еще до начала проведения спецоперации по защите Донбасса.

В феврале Минобороны России разработало четыре варианта новой формы для военных в зоне СВО. 9 февраля корреспондент «Известий» Леонид Китрарь посетил производство и ознакомился с особенностями одежды. При разработке формы учли мнение военных, несущих службу в зоне СВО. Особое внимание уделили удобству и прочности.

СВО по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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