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Рогов сообщил о вывозе властями Киева оборудования с заводов Запорожья
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Рогов сообщил о вывозе властями Киева оборудования с заводов Запорожья

Рогов: киевские власти вывозят с заводов подконтрольного им Запорожья дорогое оборудование
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dmytro Smolyenko
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Власти Украины начали вывозить с заводов подконтрольного им города Запорожье дорогостоящее оборудование, при этом то, что увезти не получится, они намерены попытаться продать или уничтожить. Об этом 23 апреля сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Дорогостоящее и наиболее ценное оборудование вывозится на Западную Украину и в Польшу. Всё остальное просто уничтожается. Киевский режим понимает, что не удержит город, поэтому продаются все промышленные активы», — цитирует Рогова «РИА Новости».

Как отметил глава движения «Мы вместе с Россией», действия киевских властей воспринимаются в регионе как открытое хищение активов Российской Федерации.

В частности, пояснил он, примером этому служит Запорожский титано-магниевый комбинат, который формально выставлен на срочную приватизацию. А также научно-производственный комплекс «Искра», в составе которого находятся конструкторское бюро и электромашиностроительный завод, его власти Украины также намерены забрать в собственность.

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22 апреля Рогов сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) скапливают военную технику на заводах и других крупных гражданских объектах в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области. Он добавил, что в самом городе Запорожье, также находящемся под контролем Киева, украинская сторона накопила большое количество вооружения и техники в цехах завода «Запорожсталь».

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области 30 сентября 2022 года вошли в состав России по итогам референдумов, проведенных с 23 по 27 сентября.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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