В МЧС напомнили москвичам о штрафах за приготовление шашлыков на природе

Разводить открытый огонь и готовить шашлыки можно только в специально оборудованных местах, чтобы не создать причину природного пожара и не получить штраф. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщили в пресс-службе МЧС РФ по Москве.

За нарушение пожарной безопасности при использовании открытого огня в Москве и Московской области предусмотрен штраф от 5 до 15 тыс. рублей, напомнил источник в беседе с «РИА Новости».

Постановление правительства «Об утверждении правил противопожарного режима» действует на территории страны с 1 января 2021 года. На данный момент в нем сохранено 428 обязательных требований.

Ранее, 19 апреля, глава МЧС Александр Куренков сообщил о превышении прошлогодних показателей по природным пожарам. По его словам, с начала года зафиксировано около 1 тыс. очаговых лесных пожаров. Они охватили площадь более чем 130 тыс. га, что в три раза больше, чем в 2022 году.

Ранее, 28 февраля, юрист Елена Кудерко рассказала об обновленных противопожарных требованиях. В частности, расстояние от источника открытого огня (к таковым относится мангал) на участке до построек сократили в 10 раз — с 50 до 5 м. Кроме того, сжигать мусор и остатки листвы можно на удалении в 7,5 м от строений, если при этом используется жаропрочная емкость.