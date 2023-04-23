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«Известия» показали кадры с места возгорания бытовок у рынка «Садовод»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Возгорание бытовок около московского рынка «Садовод», которое произошло в ночь на 23 апреля, ликвидировано в 02:10, сообщили в столичном главке МЧС РФ. «Известия» показали кадры с места происшествия.

По данным ТАСС, загорелись 18 бытовок. Охрана сообщила прибывшим пожарным, что людей внутри нет.

Ранее этой ночью стало известно, что в 00:38 пожарные получили сигнал о возгорании на пересечении 14-го км МКАД с улицей Верхние Поля. Происходило загорание бытовок на общей площади 90 кв. м.

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