Премию «Золотая маска – 2023» вручили в столичном МАМТе

Церемония вручения 29-й премии «Золотая маска» состоялась в камерном формате на сцене МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко в субботу. Пишущих корреспондентов на вручение не допустили, но все желающие могли наблюдать церемонию в прямом эфире.

В числе победителей главных номинаций — балет «Катарина, или дочь разбойника» Театра оперы и балета им. Хворостовского, опера «Мертвый город» театра «Новая опера» им. Колобова и спектакль «Р» Юрия Бутусова и театра «Сатирикон». Лучшим драматическим спектаклем малой формы был признан «Ребенок» Антона Федорова и воронежского Камерного театра. Лидером по количеству полученных «Золотых масок» стал Театр Наций.

В начале церемонии глава Союза театральных деятелей РФ Алекcанлдр Калягин обратился к гостям и лауреатам премии по видео, назвав «Золотую маску» всероссийским документом.

«Я очень рад и поздравляю всех лауреатов этой премии. Она родилась в Союзе театральных деятелей России и стала всероссийским документом лучших спектаклей и художников, которым будет вручена эта премия. Я надеюсь, люди, которые получат эту премию, будут гордо нести это звание — лауреат премии «Золотая маска», — сказал он.

Премия 2023 года отличается от всех предыдущих тем, что в этом году Союз театральных деятелей России решил не выдвигать в рамках 29-й премии номинантов в категории «Драма / Работа режиссера» и «Драма / Работа драматурга» — организаторы объяснили это «отсутствием конкурса».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Как тебе такое, «Маска»: кто получил главную театральную премию