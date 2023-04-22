В МИД ФРГ приняли к сведению ответ РФ на высылку российских дипломатов
Германия приняла к сведению реакцию России на высылку российских дипломатов, сообщил в субботу, 22 апреля, источник в МИД ФРГ.
«Правительство Германии и российская сторона в течение последних недель контактировали по вопросам укомплектования соответствующих дипломатических представительств за рубежом. Сегодняшний рейс связан с этим», — отметил он в беседе с ТАСС.
Ранее в этот день официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о высылке более 20 немецких дипломатов из РФ. Этот шаг стал ответной реакцией Москвы на решение Берлина массово выслать из страны российских дипломатов. В МИД РФ также 22 апреля отметили, что действия Германии направлены на курс разрушения российско-германских отношений, включая дипломатические измерения.
Тем временем член комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Белик назвал очередным примером русофобской политики массовую высылку российских дипломатов из ФРГ. Он указал на то, что обрушение российско-германских отношений «до самых основ» прокладывает условия для переориентации РФ на укрепление отношений с дружественными странами.
25 марта издание Focus уведомило о планах Германии выслать свыше 30 российских дипломатов из-за подозрений якобы в вербовке с целью дальнейшего шпионажа. Через два дня представитель МИД ФРГ Андреа Зассе опровергла заявления СМИ о том, что из страны якобы будут высланы 30 российских дипломатов.
В прошлом году российская сторона столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Таким образом они реагируют на проведение спецоперации по защите Донбасса.