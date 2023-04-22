В Запорожской области заявили о случаях массового перехода ВСУ на сторону РФ
В Запорожской области участились случаи перехода Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сторону России, заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Украинские военные на запорожском участке фронта массово переходят на сторону России. Такие случаи особенно участились в последнее время.», — рассказал Рогов в беседе с «РИА Новости» 22 апреля.
Он подчеркнул, что люди больше не хотят воевать за режим президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, на днях добровольно сдались в плен восемь военнослужащих запорожцев из 110-й бригады территориальной обороны украинской армии. Рогов также отметил, что киевские власти, осознавая пророссийские взгляды жителей на подконтрольной им части Запорожской области, перебрасывают туда военных из западных регионов Украины.
Ранее, в феврале, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что украинские военные регулярно переходят на сторону России. По его словам, в украинской армии налажена жесткая система принуждения.
До этого, 17 января, командир танковой роты Вооруженных сил (ВС) России рассказал, что случаи добровольной сдачи в плен среди украинских боевиков на запорожском направлении участились. Он указал, что настроение противника в целом «очень плачевное».
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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