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СМИ сообщили о призыве ЦБ к коллекторам и банкам синхронизировать сбор долгов

РБК: ЦБ предложил коллекторам и банкам синхронизировать сбор долгов с россиян
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Центробанк России подготовил рекомендации для банков и коллекторов, где призвал синхронизировать сбор долгов с россиян. Об этом РБК рассказал начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Алексей Чирков 22 апреля.

«Регулятор заинтересован в том, чтобы участники рынка заключали медиативные межкредиторские соглашения», — сказал он.

Чирков отметил, что они должны предусматривать единый подход к сбору или реструктуризации долгов общего для них клиента.

По словам главы дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» департамента по работе с проблемными активами «Сбера» Дениса Кузнецова, у 35% российских заемщиков есть не менее двух кредитов в разных банках. В таких ситуациях кредиторы начинают конкурировать, а это приводит к тому, что одни спешат взыскать долг через суд, а другие предлагают договориться и готовы предоставить реструктуризацию, объяснил Кузнецов.

Чирков, в свою очередь, подтвердил, что Банк России получал такие обращения.

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Ранее, в феврале, в Госдуму был внесен законопроект о запрете коллекторской деятельности на территории РФ. По мнению депутатов фракции ЛДПР, запрет может защитит тех, кто оказался в трудном положении.

Авторы инициативы со ссылкой на Банк России отметили, что в декабре прошлого года россияне задолжали банкам по кредитам более 26 трлн рублей. Так, задолженность за 2022 год выросла практически на 2 трлн рублей.

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