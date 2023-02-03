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В ГД внесли законопроект о запрете деятельности коллекторов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Госдуму внесен законопроект о запрете коллекторской деятельности на территории РФ, сообщается в базе данных нижней палаты парламента.

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«Считаем необходимым в нынешних условиях запретить на территории Российской Федерации деятельность организаций, чьим основным видом деятельности является деятельность по возврату просроченной задолженности, а также запретить привлечение кредитором иных лиц для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности», — говорится в документе от 3 февраля.

Авторы инициативы со ссылкой на Банк России отметили, что в декабре прошлого года россияне задолжали банкам по кредитам более 26 трлн рублей. Так, задолженность за 2022 год выросла практически на 2 трлн рублей. В настоящее время растет просроченная задолженность по потребительским кредитам, добавили авторы.

20 января депутаты фракции ЛДПР предложили запретить работу коллекторских агентств в России. По мнению парламентариев, запрет защитит тех, кто оказался в трудном положении. Документ предусматривает внесение изменений в статью 5 закона «О потребительском кредите (займе)», а также признание утратившим силу Федерального закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян назвал эту инициативу популистской. Он заявил, что идея о запрете работы коллекторов равна запрету на взыскание долгов, пояснив, что это специализированная работа, которая может осуществляться как самим банком, так и на аутсорсе.

В ноябре 2022 года Госдума приняла в I чтении законопроект об уголовной ответственности для коллекторов за насилие против должников или угрозу его применения с максимальным сроком до 10 лет тюремного заключения. Проект закона вводит уголовную ответственность за насилие, уничтожение или повреждение имущества либо с угрозой их применения, а также за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство физлица, при возврате его просроченной задолженности.

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