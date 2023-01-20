В Ассоциации банков отреагировали на идею запретить работу коллекторов

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян раскритиковал инициативу о запрете работы коллекторских агентств в России и назвал ее популистской.

В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 20 января, Тосунян заявил, что идея о запрете работы коллекторов равна запрету на взыскание долгов. Он пояснил, что это специализированная работа, которая может осуществляться как самим банком, так и на аутсорсе.

«Бороться со взысканием долгов — очень странно, надо бороться с преступными действиями, которые совершаются под предлогом взыскания долгов, под прикрытием коллекторской деятельности», — подчеркнул глава Ассоциации банков.

Ранее 20 января депутаты фракции ЛДПР предложили запретить работу коллекторских агентств в России, соответствующий законопроект был внесен в Госдуму. Документ предлагает поправки в существующие законы. По мнению парламентариев, запрет защитит тех, кто оказался в трудном положении, отмечает телеканал «360».

Документ предусматривает внесение изменений в статью 5 закона «О потребительском кредите (займе)», а также признание утратившим силу Федерального закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», пишет сайт kp.ru.

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT заявил, что «коллекторы — это неудавшийся эксперимент, который превратился в «раковую опухоль» на теле нашего общества, и для спасения общества нет другого варианта, кроме как вырезать ее».

Он указал на то, что в России достаточно инстанций и механизмов для взыскания долгов, например, служба судебных приставов, суды, гражданско-правовые отношения. Он также отметил недопустимость издевательства над гражданами.

В ноябре прошлого года Госдума приняла в I чтении законопроект об уголовной ответственности для коллекторов за насилие против должников или угрозу его применения с максимальным сроком до 10 лет тюремного заключения.

Проект закона вводит уголовную ответственность за насилие, уничтожение или повреждение имущества либо с угрозой их применения, а также за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство физлица, при возврате его просроченной задолженности.