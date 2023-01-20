Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин и Токаев обсудили взаимодействие в энергетической сфере
Политика
К началу выборов все избиркомы в новых регионах РФ подключат к ГАС «Выборы»
Мир
Финляндия отправит Украине пакет военной помощи на сумму более €400 млн
Политика
В ЦИК сообщили о трудностях для россиян на выборах в недружественных странах
Армия
Силы РФ освободили Клещеевку под Артемовском в ДНР
Мир
В США заявили о невозможности изменить ход конфликта поставками оружия Киеву
Мир
Глава МАГАТЭ указал на сложности в переговорах о зоне безопасности вокруг ЗАЭС
Мир
Россия и Пакистан договорились о поставках нефти и нефтепродуктов
Мир
В СМИ заявили о желании НАТО повторить Вторую мировую после призыва усилить помощь Киеву
Происшествия
Схрон с взрывчаткой и гранатометами найден в Мелитополе
Мир
Автомобиль убийцы Дарьи Дугиной обнаружен под Киевом
Мир
Как минимум 20 человек погибли при сходе лавины в Китае

В Ассоциации банков отреагировали на идею запретить работу коллекторов

Глава Ассоциации банков Тосунян раскритиковал идею о запрете работы коллекторов
0
Фото: Global Look Press/dpa/Jan Woitas
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян раскритиковал инициативу о запрете работы коллекторских агентств в России и назвал ее популистской.

Твой долг — тюрьма: коллекторам светит до 12 лет за выбивание денег
В УК появится статья за незаконный возврат кредита с применением насилия и угроз

В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 20 января, Тосунян заявил, что идея о запрете работы коллекторов равна запрету на взыскание долгов. Он пояснил, что это специализированная работа, которая может осуществляться как самим банком, так и на аутсорсе.

«Бороться со взысканием долгов — очень странно, надо бороться с преступными действиями, которые совершаются под предлогом взыскания долгов, под прикрытием коллекторской деятельности», — подчеркнул глава Ассоциации банков.

Ранее 20 января депутаты фракции ЛДПР предложили запретить работу коллекторских агентств в России, соответствующий законопроект был внесен в Госдуму. Документ предлагает поправки в существующие законы. По мнению парламентариев, запрет защитит тех, кто оказался в трудном положении, отмечает телеканал «360».

Документ предусматривает внесение изменений в статью 5 закона «О потребительском кредите (займе)», а также признание утратившим силу Федерального закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», пишет сайт kp.ru.

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT заявил, что «коллекторы — это неудавшийся эксперимент, который превратился в «раковую опухоль» на теле нашего общества, и для спасения общества нет другого варианта, кроме как вырезать ее».

Он указал на то, что в России достаточно инстанций и механизмов для взыскания долгов, например, служба судебных приставов, суды, гражданско-правовые отношения. Он также отметил недопустимость издевательства над гражданами.

В ноябре прошлого года Госдума приняла в I чтении законопроект об уголовной ответственности для коллекторов за насилие против должников или угрозу его применения с максимальным сроком до 10 лет тюремного заключения.

Проект закона вводит уголовную ответственность за насилие, уничтожение или повреждение имущества либо с угрозой их применения, а также за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство физлица, при возврате его просроченной задолженности.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023