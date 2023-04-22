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Главу депкульта Томской области отправили под домашний арест

Суд отправил главу департамента культуры Томской области под домашний арест
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Фото: СУ СК РФ по Томской области
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Кировский суд Томска избрал меру пресечения в виде домашнего ареста начальнику департамента по культуре Томской области Павлу Волку, обвиняемому в совершении мошенничества в крупном размере. О решении суда стало известно в субботу, 22 апреля.

«Судья постановил избрать в отношении обвиняемого Волка Павла Леонидовича меру пресечения в виде домашнего ареста», — передает слова судьи ТАСС.

Суд постановил пребывать под арестом в течение одного месяца и 28 дней.

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В департаменте по культуре Павел Волк работал с 1997 года. С июня 2001 года по результатам конкурса был назначен директором Томского областного колледжа культуры и искусств. Начальником департамента по культуре Томской области он стал в 2012 году.

Накануне, 21 апреля, Волк был задержан сотрудниками Следственного комитета (СК) РФ по подозрению в мошенничестве. По предварительным данным, с сентября 2009 года по июнь 2017 года им было совершено хищение денежных средств ОГАПОУ «ГКСКТИИ», выделявшихся на оплату заработной платы сотруднику данного учреждения. Сумма похищенных средств составила не менее 900 тыс. рублей, уточнили в СК.

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