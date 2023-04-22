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Пираев низко оценил свой бой с Капоралем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Российский боец Мариф Пираев признался, что не доволен своей работой в поединке против португальца Родриго Капораля. Бой между ними состоялся в ночь на 22 апреля в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Он рассказал, что всё время перед боем готовился в Таиланде, где разница во времени с Москвой составляет четыре часа, поэтому из-за смены часовых поясов чувствовал себя на ринге усталым. Отсутствие мощной энергии и не понравилось бойцу.

«Результатом доволен, но в целом в плане боя — нет. В Таиланде сейчас 4–5 часов утра, я уже в раздевалке перед выходом зевал, хотел кофе выпить. Не было бодряков, когда выходишь энергичный, я что-то такой вальяжный, сонный вышел. Сам себя настраивал», — сказал Пираев после боя.

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Мариф Пираев победил Родриго Капораля в третьем соглавном поединке турнира «Бойцового клуба РЕН ТВ». Судьи единогласно отдали победу россиянину.

Ранее, в ноябре 2019 года, Капораль уже встречался на ринге с Пираевым. Тогда судьи отдали победу португальцу. Как заявлял спортсмен, он не возражает, если соперник будет считать их бой реваншем.

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