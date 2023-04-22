Пираев одержал верх в поединке против Капораля

В третьем соглавном поединке турнира «Бойцового клуба РЕН ТВ» в субботу, 22 апреля, Мариф Пираев победил Родриго Капораля.

Капораль начал бой уверенно, нанеся несколько мощных ударов сопернику. Правда, во втором раунде от удара Пираева в голову португалец поплыл.

Весь третий раунд инициативу держал Пираев. Несмотря на скорость Капораля, увернуться от всех атак у него не получилось. Комментаторы уверены: Мариф Пираев грамотно довел бой до победы. И судьи единогласно отдали победу россиянину.

«Хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал, организаторов турнира. Мой угол — я перечислять не буду, но всех люблю очень. Спасибо вам большое, спасибо моему сопернику», — сказал победитель.

Соперник российского бойца смешанных единоборств Марифа Пираева португалец Родриго Капораль 20 апреля показал отработку быстрых ударов на тренировке перед боем.

Ранее, в ноябре 2019 года, он уже встречался на ринге с россиянином Пираевым. Тогда судьи отдали победу португальцу. Как заявлял спортсмен, он не возражает, если соперник будет считать их бой реваншем. Капораль в любом случае идет за победой.

Главным поединком вечера станет реванш Александра Шлеменко и Ясубея Эномото. Телеканал РЕН ТВ покажет противостояние Шлеменко и Эномото в прямом эфире, трансляцию боев андеркарда также можно будет посмотреть эксклюзивно на странице группы РЕН ТВ в соцсети «ВКонтакте».