В Мариуполе начали снимать художественный фильм о событиях 2022 года
В Мариуполе идут съемки художественного фильма о событиях 2022 года.
Пока детали проекта неизвестны, рабочее название картины — «2022», передает RT.
Мариуполь находится в Донецкой Народной Республике, которая вошла в состав России 30 сентября по итогам референдума.
21 апреля 2022 года глава российского Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о взятии Мариуполя под контроль вооруженных сил (ВС) России, ЛНР и ДНР.
О полном освобождении Мариуполя Минобороны сообщило 20 мая 2022 года, после чего в городе начались восстановительные работы.
В ноябре прошлого года вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о намерении восстановить Мариуполь за два года.